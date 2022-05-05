لحظة بلحظة .. إصابة عشرات الفلسطينيين في الأقصى بالرصاص المطاطي + فيديو

العالم - فلسطين

وأفادت مراسلتنا بأن قوات الاحتلال قمعت المرابطين في المسجد الأقصى، ما أسفر عن إصابات بالاختناق والرصاص المطاطي، وحاصرت قسم منهم داخل المسجد القبلي.

يشار إلى أن ما تسمى بـ"جماعات الهيكل" المزعوم المتطرفة، دعت إلى اقتحام واسع للمسجد الاقصى ورفع علم الاحتلال عليه وفي ساحاته.

مسجد الاقصى

وكان رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي نفتالي بينيت أصدر أمس الأربعاء، تعليمات بالسماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى اليوم.

في حين أكدت شرطة الإحتلال، أن المسجد الأقصى سُيفتح اليوم أمام اقتحام المستوطنين من الساعة 7:00 إلى 11:00 صباحًا ومن 1:30 إلى 2:30 مساءًا، في قرار دلالة على التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك.

لحظة اقتحام قوات الاحتلال للمصلى القبلي :

القبلي

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واقتحم عشرات المستوطنين "الإسرائيليين"، باحات المسجد الأقصى، صباح اليوم الخميس، بعد دعوات جماعات متطرفة صهيونية، لاقتحام المسجد في ذكرى ما يسمي"يوم الاستقلال".

وحاول المرابطون التصدي للمستوطنين خلال اقتحامهم المسجد وذلك من خلال إطلاق التكبيرات والشعارات الدينية المؤيدة للقدس والأقصى، قبل أن تهاجمهم قوات الاحتلال.

ودفعت شرطة الاحتلال بتعزيزات لأكثر من مرة داخل الأقصى لحماية المستوطنين، قبل أن تلاحق المرابطين وتحاول إخلائهم من المسجد.

مجموعات من المستوطنين تستعد لاقتحام المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة:

باب المغاربة-

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل صوتية والرصاص المطاطي تجاه المرابطين عند المصلى القبلي قبل أن تحاصرهم داخله، وسط أنباء عن إصابات.

وانتشرت قوات الاحتلال بكثافة في المسجد الأقصى ومحيطه والبلدة القديمة، وحاولت أكثر من مرة منع المصلين من الوصول فجرًا إلى الأقصى.

الاقصى

- مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني: هذه الاقتحامات لن تغير واقع المسجد الأقصى المبارك

- الشيخ عكرمة صبري: المستوطنون فشلوا في تنفيذ مخططاتهم في المسجد الأقصى والخوف واضح عليهم وعلى الشرطة الإسرائيلية، لذلك لم يُدخلوا أعلام إسرائيل وغيّروا مسار المستوطنين

الاقصى

الجبهة الشعبية تدعو لتصعيد المواجهة الشاملة ردًا على اقتحام الأقص

دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، إلى تصعيد المواجهة الشاملة مع الاحتلال، ردًا على الاقتحامات التي تقوم بها سلطات الاحتلال للمسجد الأقصى.

وقالت الجبهة في بيان لها، إن "هذا الاقتحام سيُواجه بتفجير الغضب الفلسطيني والعربي في وجه الاحتلال".

وأضافت: "اقتحام الأماكن المقدّسة وإجراءات تقسيمها، يأتي في سياق الإصرار على قهر الفلسطينيين والتنكيل بهم، وتمادي الاحتلال في عدوانه الوحشي على الشعب الفلسطيني، وتحدٍ وقح لإرادة الشعوب العربية".

وتابعت "الجبهة": "المقاومة، وإذ ترفع جاهزيتها وتكرّر تحذيرها للمحتل، لا تستند لجهوزيّة مقاتليها فحسب، لكن وبالأساس إلى إرادة واستعداد كل فلسطيني في مواجهة هذه الوحشيّة والغطرسة الاحتلاليّة المتمادية"، وفق البيان.

الاقصى