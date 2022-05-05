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الجهاد: الحشود المرابطة في الأقصى مدعومة من المقاومة

الجهاد: الحشود المرابطة في الأقصى مدعومة من المقاومة
الخميس ٠٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٥ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث باسم حركة الجهاد الاسلامي ، أن الحشود المرابطة في الأقصى مدعومة من المقاومة ومحمية بسلاحها وسيفها المشرع.

العالم - فلسطين

وقال سلمي في تصريحات صحفية:" الرهان على الحشود في الأقصى اليوم وكل يوم ، فهي الضمان لمنع التقسيم الزماني والمكاني وهي الضمان لحماية الأقصى من خطر التهويد".

ووجه التحية للمرابطين والمرابطات في الأقصى الذين يمثلون الجدار الأول والمنيع في مواجهة مخطط التقسيم الزماني والمكاني.

ويواصل عشرات المستوطنين "الإسرائيليين"، اقتحم باحات المسجد الأقصى، صباح اليوم الخميس، بعد دعوات جماعات متطرفة "إسرائيلية"، لاقتحام المسجد في ذكرى ما يسمي "يوم الاستقلال".

فقد أكدت مصادر مقدسية أن عدد المجموعات التي اقتحمت المسجد الأقصى حتي اللحظة إلى ثمانية مجموعات كان أخرها بقيادة المتطرف يهودا اغليك.

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