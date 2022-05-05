شاهد.. الاحتلال منع حالة في الاقصى تحسباً من استفزاز المقاومة

خاص بالعالم

وقال مراسلنا خلال تغطية مباشرة حول استئناف اقتحامات المسجد الاقصى: لقد وصل عدد المقتحمين الى 300 مستوطن الذين قاموا بدخول باب المغاربة بحماية قوات وشرطة الاحتلال الاسرائيلية التي تنتشر بمحيط الاقصى المبارك والطرق المؤدية الى باب المغاربة الى حائط براق حيث يتجمع المستوطنين فيه هناك.

ولفت مراسلنا الى انه كانت هناك محاولة من قبل المستوطنين رفع علم كيان الاحتلال الاسرائيلي لكن قوات الاحتلال منعت ذلك، تحسباً من استفزاز اكثر لمشاعر المسلمين والفلسطينيين سواء داخل الاراضي المحتلة او خارج فلسطين المحتلة.

واكد ان الاحتلال يأخذ تهديدات المقاومة بشكل جدي، محاولا امتصاص قدر الامكان لأي استفزاز يمس مشاعر المسلمين والمرابطين داخل القدس المحتلة والاقصى المبارك.

هذا وقد بدأت اقتحامات المستوطنين للمسجد الاقصى تحت حماية قوات الاحتلال وذلك بعد القرار الاسرائيلي باستئناف الاقتحامات.

وبدأ عشرات المستوطنين باقتحام باحات المسجد الاقصى على دفعات فيما أفادت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال الاسرائيلي تمنع الشبان الفلسطينيين من دخول المسجد عبر بابي الأسباط وحطة.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتدت على بعض الشبان بالضرب وسط اجراءات امنية مشددة. وعقب اقتحام قوات الاحتلال لباحات المسجد تجمع المرابطون قبالة المصلى القبلي فيما علت أصوات التكبيرات. كما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في حي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

