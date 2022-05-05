مسؤول روسي يؤكد ضرورة الإسراع في مشاريع النقل عبر إيران

العالم - إيران

وقال جيغانشين في مقابلة مع وكالة تاس الروسية: "يجب أن ندعم أي مشاريع نقل وطرق لا تلتف على روسيا وبأية طريقة ممكنة، وإن مشروع ممر الشمال – الجنوب قد بدأ تنفيذه منذ فترة طويلة مع الشركاء الإيرانيين ومع غيرهم أيضا"، موضحا أن هناك طريقين أحدهما بري يربط روسيا بآذربيجان وإيران والآخر بحري عبر بحر قزوين.

كما قال جيغانشين إن حجم التبادل التجاري بين روسيا وإيران بلغ 4 مليارات دولار في عام 2021 لأول مرة في تاريخ العلاقات التجارية بين البلدين، موضحا أن روسيا وإيران تستطيعان التعاون في مجالات واسعة مثل النفط والغاز والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعلوم والتكنولوجيا والمساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والزراعة وغيرها.

وتابع: نظرا لفرض العقوبات المشددة على روسيا فهناك رغبة أكبر للتعاون بين البلدين.