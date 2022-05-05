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اسماعيل هنية: ماجرى في المسجد الأقصى اليوم يؤكد أن المعركة ليست مرهونة بحدث بل هي مفتوحة وممتدة زمانيًا ومكانيًا على أرض فلسطين

الخميس ٠٥ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

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