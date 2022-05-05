سفير روسيا لدى السلطة الفلسطينية يزور الخليل

العالم-فلسطين

ورافقه في الجولة الدكتور بسام القواسمة مؤسس تجمع الكل الفلسطيني، حيث اجتمع برئيس واعضاء من المجلس البلدي، والتقى مع رئيس غرفة الخليل وعدد من اعضاء مجلس إدارة الغرفة، بهدف بحث سبل توطيد التعاون المشترك بين السفارة الروسية و مؤسسات الخليل، وقدم خلال ذلك التهاني بمناسبة عيد الفطر السعيد.

كما قدم السفير الروسي التهاني لرئيس بلدية الخليل تيسير ابو سنينة واعضاء المجلس البلدي،على انتخابهم وتوليهم إدارة بلدية الخليل، متمنيا لهم التوفيق في عملهم.

وخلال اجتماعه مع رئيس غرفة الخليل عبده إدريس واعضاء مجلس الغرفة، تم بحث العديد من الامور التي لها علاقة بالتجارة البينية بين سلطة فلسطين وروسيا، وسبل تذليل العقبات امام المشاكل التي تواجه نمو وتطور هذه العلاقات.

كما بحث السفير الروسي، مع مؤسس تجمع الكل الفلسطيني الدكتور بسام القواسمة، سبل توطيد وتطوير العلاقات الفلسطينية الروسية، والتطورات السياسية.