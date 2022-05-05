خطيب الاقصى: الشعب الفلسطيني لن يستسلموا لمخططات الاحتلال

العالم-فلسطين

وقال الشيخ صبري، في حديث صحفي خاص لـ"المركز الفلسطيني للإعلام": سلطات الاحتلال تحاول ضبط سيطرتها على ساحات المسجد الأقصى، وهم فشلوا في ذلك.

وأضاف: "الاحتلال يتخبط في تصرفاته، وحمى المستوطنين وغير مسارات الاقتحام واختصرها، بعد فشله في حماية المستوطنين في مسيرة الأعلام ومشاريعه الاستيطانية خلال شهر رمضان المبارك".

ووجه الشيخ صبري تحيته إلى المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى، مؤكداً على أهمية دعم المرابطين بالتواجد والرباط في المسجد.

وأضاف: "نحيي المرابطين والمرابطات الذين أفشلوا مخطط الاحتلال، وهم الذين أدوا الصلوات في باحات الأقصى وثبتوا ولم يستسلموا.

وتابع: "استطاع المرابطون أن يفشلوا المخططات الإسرائيلية رغم أن الأقصى كان ثكنة عسكرية؛ إلا أن الاحتلال لم يتمكن من تنفيذ المخططات بكاملها".

وندد خطيب الأقصى باعتداء الاحتلال على النساء، وعلى المرأة الجزائرية التي تحمل جنسية فرنسية وتواجدت في المسجد الأقصى.