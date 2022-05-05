الخميس ٠٥ مايو ٢٠٢٢
٠١:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

خطيب الاقصى: الشعب الفلسطيني لن يستسلموا لمخططات الاحتلال

خطيب الاقصى: الشعب الفلسطيني لن يستسلموا لمخططات الاحتلال
الخميس ٠٥ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

أكد الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى المبارك، أن الشعب الفلسطيني ومرابطي المسجد الأقصى لن يستسلموا لمخططات الاحتلال الإسرائيلي في فرض واقع جديد في المسجد الأقصى.

العالم-فلسطين

وقال الشيخ صبري، في حديث صحفي خاص لـ"المركز الفلسطيني للإعلام": سلطات الاحتلال تحاول ضبط سيطرتها على ساحات المسجد الأقصى، وهم فشلوا في ذلك.

وأضاف: "الاحتلال يتخبط في تصرفاته، وحمى المستوطنين وغير مسارات الاقتحام واختصرها، بعد فشله في حماية المستوطنين في مسيرة الأعلام ومشاريعه الاستيطانية خلال شهر رمضان المبارك".

ووجه الشيخ صبري تحيته إلى المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى، مؤكداً على أهمية دعم المرابطين بالتواجد والرباط في المسجد.

وأضاف: "نحيي المرابطين والمرابطات الذين أفشلوا مخطط الاحتلال، وهم الذين أدوا الصلوات في باحات الأقصى وثبتوا ولم يستسلموا.

وتابع: "استطاع المرابطون أن يفشلوا المخططات الإسرائيلية رغم أن الأقصى كان ثكنة عسكرية؛ إلا أن الاحتلال لم يتمكن من تنفيذ المخططات بكاملها".

وندد خطيب الأقصى باعتداء الاحتلال على النساء، وعلى المرأة الجزائرية التي تحمل جنسية فرنسية وتواجدت في المسجد الأقصى.

روابط ذات صلة

الشیخ صبري يكشف ما وراء بطش الاحتلال بالمرابطين في الاقصى

خطيب مسجد الاقصی يؤكد علی أهمية يوم توحيد البوصلة

شاهد.. الاحتلال منع حالة في الاقصى تحسباً من استفزاز المقاومة

قيادي بحماس يحذر الاحتلال من مغبة تجاوز الخطوط الحمر في الاقصى

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إشادة بلاعب كويتي لقراره رفض مواجهة نظيره الإسرائيلي

البطش يدعو اهالي الضفة الى منع الاحتلال من الوصول لساحات الأقصى

منظمة 'العفو الدولية': أزمة صحية في شمال غرب سوريا

سفير روسيا لدى السلطة الفلسطينية يزور الخليل

خطيب الاقصى: الشعب الفلسطيني لن يستسلموا لمخططات الاحتلال

هنية: هدفنا الراهن إفشال التقسيم الزماني والمكاني للأقصى