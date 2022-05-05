الخميس ٠٥ مايو ٢٠٢٢
٠٢:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

الانتخابات اللبنانية.. إنقسام وتخبط يلف بعض القوى السياسية

الخميس ٠٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٠ بتوقيت غرينتش

بعد عشرة أيام سيتوجه الناخبون في لبنان للتوصيت في الانتخابات البرلمانية ومع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي كشف حزب الله وحلفاؤه عن برامجهم الانتخابية، فيما ركزت التيارات والقوى السياسية المنافسة على سلاح المقاومة دون تركيز على برامجهم الانتخابية.

العالمخاص العالم

عشية بدأ عمليات الاقتراع في دول الاغتراب وعلى بعد ايام من انتخابات الخامس عشر من ايار النيابية يتضح اكثر حجم الانقسام والتخبط بين قوى الرابع عشر من اذار وما يسمى بقوى التغيير .

ففي حين تعددت اعداد اللوائح لهذه القوى ضمن الدائرة الواحدة مع غياب برامجها الاصلاحية وتركيزها على سلاح المقاومة، يواجه حزب الله وحلفاؤه الاستحقاق الانتخابي ببرنامج واضح يضع بناء الدولة وتحصينها وحماية سيادتها عنوانا رئيسا للمنافسة، في ظل حملات التحريض والتشويه التي تعتمدها اللوائح المدعمومة من السفارتين الامريكية والسعودية وضخ اموال طائلة لهذه الغاية ..

الاوساط المتابعة اعتبرت ان برامج شد العصب الانتخابي للقوى المناهضة للمقاومة تنطلق من افلاس حقيقي لمشاريعها وهي لا تتعدى الدعاية الاعلامية وذر الرماد في عيون الر اي العام .

يشار الى ان اللبنانين سيخوضون الانتخابات وفقا للقانون النسبي للمرة الثانية في خمس عشرة دائرة كبرى وصغرى يتنافس فيها سبعمئة وثمانية عشر مرشحا موزعين على مئة وثلاتة لوائح لملئ مئة وثمانية وعشرين مقعدا في البرلمان اللبناني تبعا للتوزيع الطائفي .

روابط ذات صلة

بدء الصمت الانتخابي.. لبنان ينتخب 2022

لبنان يدخل مرحلة الصمت الانتخابي الأولى للمغتربين غدا

مفتي لبنان يحث اللبنانيين على المشاركة في الانتخابات المقبلة

الإنتخابات اللبنانية وصراع الأحجام

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. آخر مستجدات الاتفاق النووي ومحادثات إلغاء الحظر

محكمة إسرائيلية تصدّق على طرد سكان 8 قرى بالخليل

إیران تهدف إنتاج 5.7 مليون برميل من النفط يوميا في غضون 8 أعوام

بعد 15 عاماً فك لغز أشهر قصة اختفاء.. اليكم التفاصيل

الرئيس الشيشاني:إرسال مجموعة جديدة من المتطوعين إلى أوكرانيا

"الخطيب": الاحتلال فشل خلال 74 عامًا في فصل شعبنا عن مقدساته