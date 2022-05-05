الخميس ٠٥ مايو ٢٠٢٢
٠٢:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس الشيشاني:إرسال مجموعة جديدة من المتطوعين إلى أوكرانيا

الرئيس الشيشاني:إرسال مجموعة جديدة من المتطوعين إلى أوكرانيا
الخميس ٠٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

نشر الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، عبر قناته على "تلغرام" مقطع فيديو لمجموعة أخرى من المتطوعين يتوجهون إلى أوكرانيا للمشاركة في عملية العسكرية خاصة.

العالم-اوروبا

وقال قديروف: "يتم إرسال الآلاف من الجنود ذوي النوايا الحسنة لمحاربة النازيين، سيكون هناك بالفعل الملايين منهم حاضرين".

وتابع: "لقد شاركوا هم أنفسهم في معارك ضارية مع عدو أكثر خطورة مئات المرات".

هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.

وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.

روابط ذات صلة

الرئيس الشيشاني يعلن ارسال فرقة جديدة من المتطوعين لأوكرانيا

الرئيس الشيشاني يعلن عن "نجاحات" باختراق مصنع آزوفستال في ماريوبول

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. آخر مستجدات الاتفاق النووي ومحادثات إلغاء الحظر

محكمة إسرائيلية تصدّق على طرد سكان 8 قرى بالخليل

إیران تهدف إنتاج 5.7 مليون برميل من النفط يوميا في غضون 8 أعوام

بعد 15 عاماً فك لغز أشهر قصة اختفاء.. اليكم التفاصيل

الرئيس الشيشاني:إرسال مجموعة جديدة من المتطوعين إلى أوكرانيا

"الخطيب": الاحتلال فشل خلال 74 عامًا في فصل شعبنا عن مقدساته