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'سنجار' مقبل على إعمار وبناء وقوى الامن تمنع تواجد المسلحين

'سنجار' مقبل على إعمار وبناء وقوى الامن تمنع تواجد المسلحين
الخميس ٠٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:١١ بتوقيت غرينتش

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الخميس، عن وصول تعزيزات عسكرية كبيرة الى قضاء سنجار (شمال غربي العراق) لفرض القانون، وفيما نفت وجود عمليات تهجير بالقضاء، اكدت عدم السماح بتواجد المجاميع المسلحة.

العالم - العراق

وحسب "وكالة الأنباء العراقية (واع)"، قال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي، إن "مجمل الاحداث التي حصلت في سنجار، كانت بسبب بعض غير المنضبطين الذين قاموا بفرض الهيمنة وقطع الطرقات ضد السلطات الأمنية المتواجدة في قضاء سنجار".

وتابع "استمعنا إلى ايجاز من قبل قائد عمليات غرب نينوى المسؤول عن امن سنجار اللواء الركن جبار الطائي، وكانت القيادة تعاملت بمهنية عالية خلال فرض الأمن والقانون وفتح الطرقات"، مبيناً أن "رئيس اركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة اشادا بالعمل الكبير الذي قامت به قيادة عمليات غرب نينوى".

وأضاف الخفاجي، أن "التعزيزات العسكرية التي وصلت الى قضاء سنجار، لفرض هيمنة الدولة والقانون"، مشيراً: "اننا لن نسمح ان تكون هناك جهات تفرض هيمنتها من خارج نطاق الدولة، ولن نسمح ان يكون هناك تواجد للمجاميع المسلحة".

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