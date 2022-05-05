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ارتفاع حصيلة انهيار مبنى إلى 26 قتيلا في الصين

ارتفاع حصيلة انهيار مبنى إلى 26 قتيلا في الصين
الخميس ٠٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٥ بتوقيت غرينتش

ارتفعت حصيلة انهيار مبنى في وسط الصين إلى 26 قتيلا، بحسب ما أفادت شبكة "سي سي تي في" التلفزيونية الرسمية الخميس.

العالم-اسيا والباسفيك

وأعلنت السلطات عن هذه الحصيلة بعد قرابة أسبوع من سقوط المبنى الذي كان يضم فندقا وشققا سكنية ودارا للسينما.

وانهار المبنى المؤلف من ثماني طبقات في 29 أبريل في مدينة تشانغشا (وسط) لأسباب لا تزال مجهولة.

وأسفرت عمليات البحث والإنقاذ التي تواصلت مذاك عن إنقاذ 10 أشخاص كانوا عالقين تحت الأنقاض، بحسب ما نقلت الشبكة التلفزيونية عن مسؤولين محليين.

واستخدمت فرق الانقاذ في عملية البحث الكلاب والأدوات اليدوية وكذلك طائرات بدون طيار وأجهزة كشف إلكترونية عن الأحياء.

واعتقل ما لا يقل عن تسعة أشخاص، من بينهم المالك، على خلفية انهيار المبنى الذي وصفته "شينخوا" بأنه "مبنى مشيد ذاتيا"، للاشتباه في التفاهم حول قوانين البناء أو ارتكاب مخالفات أخرى.

كما تم احتجاز ثلاثة أشخاص مسؤولين عن التصميم والتشييد وخمسة آخرين يزعم أنهم قدموا تقييما خاطئا للسلامة دار ضيافة تقع في الطوابق من الرابع إلى السادس من المبنى.

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