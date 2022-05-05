شاهد.. حرب العقوبات ضد روسيا تعصف في سماء القارة الاوروبية

العالم - أوروبا

فقد أحبطت المجر إرادة الاتحاد الأوروبي بحظر واردات النفط الروسي وفرض عقوبات جديدة على موسكو معتبرة أن من شأن ذلك أن يدمر تماما أمن إمدادات الطاقة لديها..في موقف اعتبر حياله وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أن دول الاتحاد الأوروبي التي سترفض مقترح حظر النفط الروسي ستكون متواطئة في جرائم حرب.



وبالتزامن، كشف المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، لويس ميغيل بوينو، عن تفاصيل خطة الاتحاد الأوروبي للحد من الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية وصولًا إلى حظرها نهائياً. لكن الدول الأعضاء بالاتحاد لم تصل بعد إلى اتفاق بشأن إمكانية حظر مشترياتها من الغاز الطبيعي الروسي.

وضمن الحروب الدبلوماسية ،اعلنت وزارة الخارجية الروسية سبعة دبلوماسيين دنماركيين أشخاصاً غير مرغوب فيهم رداً على قرار كوبنهاغن طرد خمسة عشر دبلوماسياً روسياً الشهر الماضي.



وحول ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز بأنّ واشنطن قدمت معلومات استخباراتية ساعدت القوات الأوكرانية في قتل قادة عسكريين روس،قال الكرملين إنه يدرك جيداً أنّ واشنطن ولندن وعواصم اخرى في حلف الناتو تزود الجيش الأوكراني بمعلومات استخباراتية، مؤكداً أنّ هذا لن يمنع روسيا من تحقيق أهدافها.



انسانيا قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن مدنيين يحتاجون إلى الخروج من مخابئ محصنة تحت مصنع للصلب ،واوضح زيلينسكي إن أوكرانيا جاهزة لتأمين وقف لإطلاق النار في ماريوبول،بينما نقلت وكالة نوفوستي عن ممثل لمقر عمليات عسكرية أن المسلحين الأوكرانيين، الذين استقروا في مصنع 'آزوفستال'، عرضوا مبادلة المدنيين هناك بالطعام والدواء..

ويحتجز القوميون المتطرفون بحسب موسكو ،مدنيين في المصنع، حيث تفتح القوات الروسية ممرات إنسانية. وقد غادر أكثر من مائة شخص آزوفستال في نهاية الأسبوع الماضي.