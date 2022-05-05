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أ ف ب : بوتين يقول الجيش الروسي "لا يزال مستعداً" لتأمين ممرّ آمن لخروج المدنيين من آزوفستال

الخميس ٠٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

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