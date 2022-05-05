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ردا على الاستفزازات غير المسبوقة في الأقصى.

شاهد بالفيديو.. رسائل المقاومة الفلسطينية النارية للاحتلال الصهيوني

الخميس ٠٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

أجمعت فصائل المقاومة الفلسطينية على إفشال مخططات الاحتلال؛ وأكدت ان المرابطين تمكنوا كعادتهم من إفشال اقتحام المستوطنين لباحات الأقصى؛ محملين الاحتلال كامل المسؤولية عن الانتهاكات التي تقوم بها للمقدسات.

العالم - فلسطين

دعوات لشد الرحال إلى القدس والمسجد الأقصى؛ ودعوات للنفير العام وتحذيرات من معركة مفتوحة. سلسلة من ردود الفعل على الاستفزازات الصهيونية غير المسبوقة في محيط المسجد الأقصى.

فصائل المقاومة الفلسطينية أجمعت على فشل مخططات الاحتلال؛ وقال رئيسُ المكتبِ السياسي لحركةِ حماس اسماعيل هنية إن ما جرى في المسجدِ الأقصى يؤكد أنَّ المعركةَ ليست مرهونةً بحدثٍ، بل هي معركةٌ مفتوحةٌ وممتدةٌ زمانيًا ومكانيًا على أرضِ فلسطين.

وأكد فوزي برهوم، المتحدث باسم حركة حماس الاستمرار في كل حالات الاسناد والفعل الشعبي والوطني والمقاوم والدبلوماسي والاعلامي في معركة مستمرة ضد هذا الاحتلال حتى نفشل هذه المخططات، هذا واجبنا كفلسطينيين واجب كل ابناء الامة العربية والاسلامية ان يشكلوا حالة اسناد حقيقية.

في السياق نفسه، أكدت حركة فتح أن الاحتلال يتحمل كامل المسؤولية عن نتائج الانتهاكات الاسرائيلية للمقدسات.

أما حركة الجهاد الاسلامي أكدت أن المرابطين والمرابطات في الأقصى يمثلون الجدار الأول في مواجهة مخطط التقسيم الزماني والمكاني؛ وأن فصائل المقاومة لن تتخلى عن مسؤولياتها في حماية المسجد الأقصى والمرابطين فيه.

وقال داود شهاب، المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي "مرة اخرى يثبت المقدسيون والمرابطون في المسجد الاقصى المبارك قدرتهم على افشال هذا المخطط والتصدي لغرور القوة الذي يمثله كيان الارهاب الاسرائيلي وتمثله حكومة الارهاب الاسرائيلي".

من جانبها، دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى تصعيد المواجهة الشاملة مع الاحتلال ورفع جاهزية المقاومة ردا على الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى.

وفي ردود الفعل أيضا، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يتحمل المسؤولية المباشرة عن عودة التصعيد في المسجد الأقصى، ورأت أن سياسات الحكومة الإسرائيلية إعلان رسمي بالحرب الدينية التي ستشعل المنطقة.

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