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مستشار الكاظمي..

إيرادات العراق ستتجاوز 150 مليار دولار خلال العام الحالي

الخميس ٠٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٤ بتوقيت غرينتش

توقع المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح اليوم الخميس، أن تتجاوز إيرادات العراق خلال العام الحالي 150 مليار دولار.

العالم - العراق

وقال صالح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "قراءة صندوق النقد الدولي وتوقعه بحصول قفزة بإيرادات العراق العامة خلال العام الحالي 2022، تنصب على إجمالي الإيرادات العامة النفطية وغير النفطية للعراق الاتحادي".

وأضاف، أن "الصندوق ربما قدر متوسط الصادرات اليومية من النفط الخام بواقع 3.4 ملايين برميل يومياً وبمتوسط سعر سنوي 104 دولارات للبرميل المصدر من النفط أو اكثر مع إيرادات غير نفطية لا تقل عن 8 - 10 مليارات دولار".

وتابع، "إذا ما أضيفت إيرادات منطقة كردستان النفطية والأخرى فيمكن لإجمالي الإيرادات الاتحادية أن يتعدى 150 مليار دولار بكل يسر في نهاية السنة المالية 2022".

وتوقع صندوق النقد الدولي، في وقت سابق، أن يحقق العراق قفزة في إيراداته العامة خلال العام 2022 بعد ارتفاع أسعار النفط، تصل إلى 149 مليار دولار وبنسبة تغيير سنوي تبلغ 73 بالمئة عن العام 2021.

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