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شاهد.. صهاينة يدنسون العلم الروسي خلال احتفال!

الخميس ٠٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٠ بتوقيت غرينتش

نشر ناشطون اعلاميون مقطع فيديو يظهر اقدام صهاينة على وضع العلم الروسي تحت اقدامهم .

العالم-الاحتلال

وجاء في توضيح الفيديو ان "الاسرائيليين يدنسون العلم الروسي في "اسرائيل" خلال احتفال ما يسمى "النار المقدسة" .

وتشهد العلاقات الروسية الإسرائيلية توتراً بعد إعلان كيان الاحتلال الاسرائيلي أنّه سيساعد كييف عبر آلاف الخوذ والدروع.

وحينها هدد سفير روسيا لدى الكيان الصهيوني، أناتولي فيكتوروف، بردّ روسي على القرار، بينما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن "إسرائيل غيّرت سياستها، وأقرّت بأنها ستنقل شحنة من الخوذ والدروع إلى كييف".

وفي الايام القليلة الماضية استدعت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي السفير الروسي لدى تل أبيب إلى "جلسة توضيح"، عقب تصريحات لافروف، التي شبّه خلالها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بـ"الزعيم النازي أدولف هتلر".

وصرح لافروف بان "حقيقة أنّ زيلينسكي يهودي لا تنفي وجود عناصر نازية في أوكرانيا".

وتابع لافروف: "قد أكون مخطئاً، لكن أدولف هتلر كان لديه دم يهودي أيضاً. هذا لا يعني شيئاً على الإطلاق. يقول الشعب اليهودي الحكيم إنّ أكثر المعادين للسامية حماسةً، كقاعدة عامة، هم يهود".

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شاهد.. صهاينة يدنسون العلم الروسي خلال احتفال!

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