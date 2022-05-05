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إيران توفد 39 ألفا و600 حاج إلى الديار المقدسة

إيران توفد 39 ألفا و600 حاج إلى الديار المقدسة
الخميس ٠٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش

أعلن ممثل الولي الفقيه في شؤون الحج والزيارة عبد الفتاح نواب، إنه سيتم تفويج 39 ألفا و600 زائر إيراني إلى الديار المقدسة في السعودية، لأداء فريضة الحج هذا العام.

العالم - إيران

صرح بذلك حجة الإسلام نواب خلال اللقاء الذي أجراه اليوم الخميس مع عدد من مراجع الدين في محافظة قم المقدسة (جنوب العاصمة طهران)؛ وقد رافقه رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية سيد صادق حسيني.

وأوضح نواب أن السعودية وافقت على 45 بالمئة من إجمالي حصة الزوار الإيرانيين الذين لم تبلغ أعمارهم الـ65 عاما، لأداء فريضة الحج هذا العام.

وأضاف ممثل الولي الفقيه لشؤون الحج والزيارة، أن المفاوضات جارية مع الجانب السعودي لزيادة حصة الزوار الإيرانيين، "وقد أبلغنا السعودية عن رأينا البناء والمناسب في هذا الخصوص".

وفي سياق متصل أعلن رئيس منظمة الحج والزيارة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، أن أول رحلة صوب الديار المقدسة بالسعودية ستنطلق في 13يونيو 2022.

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إيران توفد 39 ألفا و600 حاج إلى الديار المقدسة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 05-05-2022