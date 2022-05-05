العالم-الاميركيتان

وقال في جلسة استماع أمام لجنة مجلس الشيوخ للقوات المسلحة: "أجريت مشاورات في بروكسل مع عدد من المشرعين الأمريكيين قبل أسبوعين بشأن انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، وكذلك التقيت بالأمس بوفد سويدي في واشنطن، ووفقا لجميع المؤشرات، فبحلول نهاية يونيو المقبل، سيكون لدينا طلب رسمي من فنلندا والسويد للانضمام إلى الحلف".

وأضاف: "نحن هنا في مجلس الشيوخ سنبذل قصارى جهدنا لتسريع العملية، وأعتقد أنها ستتلقى دعما واسعا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، لكن فنلندا والسويد ستكونان في (المنطقة الرمادية) من وقت تقديم الطلب إلى موافقته من قبل أعضاء الناتو".

بدورها، أعربت وزيرة الجيش (القوات البرية) الأمريكية كريستين ورموت، عن أن "كلا من فنلندا والسويد، في حال انضمتا إلى الناتو، ستصبحان موردين للأمن وليس مستهلكين".

وأضافت: "أتطلع إلى أن يصبحوا أعضاء في الحلف".

من جهته، وصف رئيس أركان الجيش الأمريكي الجنرال جيمس ماكونفيل، فنلندا والسويد بأنهما "شريكان جيدان للغاية للولايات المتحدة في المجال العسكري. بالإضافة إلى ذلك، فقد يكون من المفيد مراقبة تصرفات روسيا في الفضاء الإلكتروني في الفترة التي تسبق حصول ستوكهولم وهلسنكي على عضوية الناتو".

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأسبوع الماضي، أن واشنطن "تدعم وبشدة محاولة فنلندا والسويد للانضمام إلى الناتو إذا كانت هلسنكي وستوكهولم مستعدتان للأمر".