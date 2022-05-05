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مراسل العالم:مقتل احد المتظاهرين في الخرطوم دهسا بعربة عسكرية في مليونية الخامس من مايو

الخميس ٠٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٩ بتوقيت غرينتش

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