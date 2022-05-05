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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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مراسل العالم عن مصادر الاحتلال: عملية إلعاد هي عملية قاسية جدا وهناك على الأقل 10 إصابات بعضها في حالة حرجة
مراسل العالم عن مصادر الاحتلال: 6 اصابات في عملية الطعن بمنطقة العاد 4 منهم في حال الخطر
مراسل العالم: قتيل اسرائيلي في عملية فدائية وعدد من الاصابات بالقرب من رام الله
مراسل العالم عن مصادر عبرية : أنباء عن عملية طعن في منطقة "إلعاد" قرب "تل أبيب"
مراسل العالم عن مصادر عبرية : عدة إصابات إحداها حرجة في عملية الطعن بمنطقة "إلعاد" وسط فلسطين المحتلة
مراسل العالم:مقتل احد المتظاهرين في الخرطوم دهسا بعربة عسكرية في مليونية الخامس من مايو
أ ف ب : بوتين يقول الجيش الروسي "لا يزال مستعداً" لتأمين ممرّ آمن لخروج المدنيين من آزوفستال
الأمم المتحدة: قافلة أممية جديدة في طريقها إلى مجمع آزوفستال للصلب في ماريوبول الاوكرانية لإجلاء مدنيين
اسماعيل هنية: سنظل نواجه على أكثر من جبهة ولن يستسلم شعبنا بل سيسجل المزيد من الانتصارات على طريق الانتصار الكبير
اسماعيل هنية: هدفنا هو إفشال التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك من قبل الاحتلال الإسرائيلي وشعبنا الفلسطيني قادر على ذلك
مراسل العالم: قتيل اسرائيلي في عملية فدائية وعدد من الاصابات بالقرب من رام الله
الخميس ٠٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش
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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 05-05-2022
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