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وزارة الصحة الإيرانية تدشن 1100 مشروع حتى نهاية العام

وزارة الصحة الإيرانية تدشن 1100 مشروع حتى نهاية العام
الخميس ٠٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٦ بتوقيت غرينتش

أعلن مساعد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني كمال حيدري أن هناك 1100 مشروع غير مكتمل سيتم تدشينها حتى نهاية آذار/مارس العام القادم.

العالم - إيران

وقال حيدري في تصريح للصحفيين اليوم الخميس: إن عدد مشاريع القطاع الصحي غير المكتملة يبلغ 1100 مشروع وسيتم تدشينها حتى نهاية العام (الإيراني) الجاري (ينتهي في 20 آذار/مارس 2023).

وأضاف أنه: وفي ضوء تأكيدات سماحة قائد الثورة الإسلامية بإرساء وتعزيز العدالة في القطاع الصحي والإيعازات الصادرة من وزير الصحة، سيتم تدشين جميع المشاريع غير المكتملة حتى نهاية العام.

وقال حيدري: هنالك في الوقت الحاضر 50 ألفا من المراكز الصحية الشاملة والبيوت الصحية التي تقدم الخدمات للمواطنين حيث أثبتت هذه المراكز تأثيرها في فترة تفشي كورونا.

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