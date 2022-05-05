شاهد : نجل شقيق المعتقل الايراني حميد نوري يكشف عن مصير عمه في السجون السويدية

العالم - خاص بالعالم

وفي مداخلة له ببرنامج من ايران الذي يبث على قناة العالم أشار مسعود نوري وهو ابن اخ المعتقل الى أنه لم يتم معرفة موضوع اعتقاله الا بعد عدة ايام من الاعتقال.

واضاف مسعود انه تم اعتقال حميد نوري حيث بلغت مدة الاعتقال أكثر من ثلاثين شهرا وحاليا يقبع في سجن انفرادي وخلال هذه الفترة ومنذ نحو 11 شهرا انقضت 92 جلسة محاكمة لحميد نوري.

وإنتهت محاكمة "حميد نوري" الصورية بعد 92 جلسة في ستوكهولم. ومن المقرر إصدار الحكم الإبتدائي في تموز/يوليو القادم.

كما لم يسمح القضاء السويدي للسيد "نوري" المحتجز في الحبس الانفرادي لمدة تصل إلى عامين بلقاء أي شخص بشكل حضوري في إنتهاك آخر لحقوقه الأساسية.

بدأت ما يسمى بمحاكمة "حميد نوري" في آب/أغسطس 2021. أما أساس ما تستند عليه المحكمة فهو الرواية المزيفة والباطلة المسماة بإعدامات 1988 التي تزعمها زمرة مجاهدي خلق الإرهابية (المنافقين).

منذ فترة طويلة يطالب حميد نوري، الذي يعاني من ضعف في بصره، من السلطات السماح بفحصه من قبل طبيب عيون، لكن حتى هذا الإذن لم يُمنح له.

يذكر أن حميد نوري مواطن إيراني إعتقل في تشرين الثاني نوفمبر عام ألفين وتسعة عشر في مطار ستوكهولم في السويد دون أي سبب وجيه ومبرر. أما المدعون عليه فهم في الغالب من أعضاء جماعة مجاهدي خلق الإرهابية، المعروفة في إيران بإسم زمرة المنافقين الذين ارتكبوا جرائم مختلفة ضد أبناء الشعب الإيراني في السنوات التي أعقبت إنتصار الثورة الإسلامية.

أما الإجراءات المناهضة لحقوق الإنسان التي إعتمدتها المحاكم السويدية بما في ذلك احتجاز حميد نوري في الحبس الانفرادي وعدم منحه حق أختيار محام له.

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