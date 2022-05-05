الخميس ٠٥ مايو ٢٠٢٢
٠٨:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

البنتاغون: لا نزود كييف بمعلومات استخبارية عن أماكن القادة العسكريين الروس

البنتاغون: لا نزود كييف بمعلومات استخبارية عن أماكن القادة العسكريين الروس
الخميس ٠٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:٥١ بتوقيت غرينتش

نفى المتحدث باسم البنتاغون قيام الولايات المتحدة بتزويد السلطات في كييف بمعلومات استخبارية حول مكان وجود القادة العسكريين الروس في أوكرانيا.

العالم-الامريكيتان

وقال جون كيربي: "توفر الولايات المتحدة معلومات استخباراتية في ساحة المعركة لمساعدة الأوكرانيين في الدفاع عن بلادهم. تحدثنا عن ذلك. نحن لا نقدم معلومات استخباراتية عن مواقع كبار القادة العسكريين الروس في ساحات القتال، ولا نشارك في اتخاذ القرارات بشأن اختيار أهداف الضربات العسكرية الأوكرانية".

وأضاف: "بصراحة، الأوكرانيون لديهم الكثير من المعلومات أكثر مما نمتلكه. فهم في بلدهم وأرضهم. ولديهم طرقهم الفعالة لجمع المعلومات الاستخباراتية. يدمج الأوكرانيون المعلومات التي نشاركها نحن والشركاء الآخرون، مع تلك التي يجمعونها بأنفسهم. وبعد ذلك يتخذون قراراتهم وإجراءاتهم بأنفسهم".

روابط ذات صلة

روسيا تعلن تدمير 45 موقعا عسكريا و41 مركز قيادة لقوات كييف

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

البنتاغون: لا نزود كييف بمعلومات استخبارية عن أماكن القادة العسكريين الروس

انقرة: نخطط لبناء 250 ألف منزل شمالي سوريا

رئيس الكنيست: فرحة الاستقلال انقلبت الى يوم مريع وحزين

خاص للعالم.. شاهد : نجل شقيق المعتقل الايراني حميد نوري يكشف عن مصير عمه في السجون السويدية

من إيران.. إعتقال ومحاكمة المواطن الإيراني"حميد نوري"غير القانونية في السويد

شاهد: مقتل 3 مستوطنين وإصابة آخرين بعملية طعن قرب تل أبيب