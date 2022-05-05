البنتاغون: لا نزود كييف بمعلومات استخبارية عن أماكن القادة العسكريين الروس

العالم-الامريكيتان

وقال جون كيربي: "توفر الولايات المتحدة معلومات استخباراتية في ساحة المعركة لمساعدة الأوكرانيين في الدفاع عن بلادهم. تحدثنا عن ذلك. نحن لا نقدم معلومات استخباراتية عن مواقع كبار القادة العسكريين الروس في ساحات القتال، ولا نشارك في اتخاذ القرارات بشأن اختيار أهداف الضربات العسكرية الأوكرانية".

وأضاف: "بصراحة، الأوكرانيون لديهم الكثير من المعلومات أكثر مما نمتلكه. فهم في بلدهم وأرضهم. ولديهم طرقهم الفعالة لجمع المعلومات الاستخباراتية. يدمج الأوكرانيون المعلومات التي نشاركها نحن والشركاء الآخرون، مع تلك التي يجمعونها بأنفسهم. وبعد ذلك يتخذون قراراتهم وإجراءاتهم بأنفسهم".