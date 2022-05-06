رئيس منظمة التعبئة: الشعب الايراني جاهز لمواجهة أي تهديد

العالم - ايران

وقال العميد سليماني في مراسم اقيمت مساء الخميس في مدينة قصرشيرين (غرب) احياء لذكرى شهداء منطقة بازي دراز ابان الحرب المفروضة (1980-1988): لقد تم في عهد النظام البهلوي التنازل بسهولة عن أجزاء مختلفة من البلاد ، ولكن أثناء الدفاع المقدس ، بادر الشعب الايراني وبأمر من الإمام الراحل الى الدفاع عن حياض البلاد ولم يسمح بالتنازل عن شبر واحد من البلاد.

وقال: إن الجيش وحرس الثورة والتعبئة الشعبية وقوات الشرطة والعشائر وجهاد البناء كانوا جميعا متواجدين في جبهات القتال وكانوا يقاتلون العدو دفاعا عن هذه الأرض.

وضمن تاكيده على جهاد التبيين الذي دعا اليه قائد الثورة الاسلامية قال العميد سليماني: ان جهاد التبيين واجب على كل فرد من أفراد المجتمع اليوم ، وفي ظل ثقافة الاستشهاد والتضحية بالنفس ، وهي ثقافة عاشوراء ، يجب ألا نسمح للعدو باستخدام استراتيجيته في تشويه الحقائق وبث الياس في نفوس الشعب وزرع الاحباط في نفوس الشعوب الحرة في العالم.

وقال: ان جهاد التبيين هو السبيل لمواجهة استراتيجية العدو في تشويه الحقائق ، واليوم من الواجب علينا جميعا ان نحث الخطى في طريق جهاد التبيين.