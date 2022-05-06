شاهد..أسود المقاومة الفلسطينية المنفردة تضرب "تل أبيب"

العالم - مراسلون

قتلى وأصابات خطيرة في "عملية الفأس" كما اسمها الاعلام العبري ذات المصادر تحدثت عن منفذين قاما باستخدام الفأس والساطور الابيض وسط مهرجان اقيم للاحتفال بما يسمى استقلال الكيان.

وقال أمين عام تجمع "بالقدس يهتدون" وليد عبدالرزاق: "منذ عام 48 هذه نكبة فلسطين وليس استقلالهم، هذا يدل على ان المقاومة الفلسطينية مستمرة الى قيام الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريفة".

سيارات الاسعاف هرعت لمكان العملية في مستوطنة العاد لنقل القتلى والجرحى، فيما نشرت عشرات الحواجز وانتشر المئات من العناصر الامنية للاحتلال لاجراء عمليات التمشيط بمشاركة طائرات مروحية.

وقال أحمد جلاجل وهو عضو هيئة العمل الوطني بالقدس: "سيارات اسعاف نقاط تفتيش، قتلى وجرحى حالة من الرعب والقلق داخل الكيان هذا نتاج الاعتداء على المسجد الأقصى والمرابطين فيه".

ومع وقوع "عملية العاد" يضاف فشل أمني أخر على كاهل الكيان المحتل، وتزايد فقدان الثقة لدى الشارع الاسرائيلي للمستويين السياسي والامني والذي يمر بتصدع داخلي.

وبحثا عن تبرير الفشل الأمني تتعالى داخل كيان الاحتلال الاسرائيلي الاصوات المتطرفة المطالبة للحكومة بإعادة سياسة الاغتيالات بحق قادة المقاومة الفلسطينية فهل تجرؤ هذه الحكومة الضعيفة على تنفيذ هذه السياسة.

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