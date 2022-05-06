أوكرانيا تعرب عن استعدادها للعمل مع الأمم المتحدة على تنظيم ممرات إنسانية

العالم - الأزمة الأوكرانية

وقال سيرغي كيسليتسا في إحاطة إعلامية: "نحن دائما على استعداد للعمل مع الأمم المتحدة لتسهيل عمل الممرات الإنسانية" .

يذكر أن كارثة إنسانية آخذة في الظهور على خلفية الأعمال القتالية في عدد كبير من المدن والقرى في أوكرانيا.

وتحمل وزارة الدفاع الروسية سلطات كييف مسؤولية ذلك، إذ ترفض تنسيق عمل الممرات الإنسانية، وكذلك القوميين المحليين، الذين يستخدمون في بعض الحالات المدنيين كدروع بشرية.

وأعلنت روسيا أنها تحاول روسيا باستمرار فتح ممرات إنسانية في جميع أنحاء الأراضي المتضررة من عمليتها في أوكرانيا