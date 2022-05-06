الأردن :الارصاد تحذر من الانزلاق بسبب الامطار الجمعة

العالم _ الأردن

وأكد في تصريحات صحفية ، تسجيل درجات الحرارة نهار الجمعة أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (5-7) درجات مئوية، والأجواء غائمة جزئيا ومائلة للبرودة في المرتفعات الجبلية، ولطيفة في باقي المناطق، ويتوقع سقوط زخات من المطر في الشمال والوسط، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.



وليلًا تمسي الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع تواجد بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



وحذر من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي قد تشهد هطول زخات من المطر، وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية على فترات بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية، واحتمال تشكل الضباب في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية.



“أما يوم السبت ترتفع درجات الحرارة قليلًا، والأجواء ربيعية لطيفة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر خلال ساعات النهار بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، وفق آل خطاب الذي حذر من احتمال تشكل الضباب في ساعات الصباح فوق المرتفعات الجبلية العالية، وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية على فترات بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.