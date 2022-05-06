شاهد..مواقع التواصل تندد بإقتحامات الأقصى

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ما زالت انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي تثبت أن الحل الوحيد هو مواجهة هذا الاحتلال، اقتحامات للمسجد الأقصى قام بها مستوطنون بحماية جنود الاحتلال.

وامام المستوطنين المحميين بجنود الاحتلال موقف حاج الفلسطيني الشجاع في مواجهة المستوطنين والاحتلال وجنوده وسلاحه.

وشهدت مواقع التواصل الإجتماعي تفاعل واسع مع ما يجري في المسجد الاقصى.

وفي موضوع آخر، حاول تحالف العدوان السعودي الايحاء للعالم بأنه جاد في الهدنة التي اعلنت في اليمن، لكن مع مرور الوقت تبين ان تحالف العدوان لم ولا ولن يلتزم بهذه الهدنة، ما دفع باليمنيين الى المطالبة بالرد على انتهاكات العدوان والعودة الى سياسة التصعيد في دول العدوان.

وجاءت تعليقات كثيرة على مواقع التواصل حول موضوع الهدنة في اليمن.

وفي شأن آخر، حين تكون احتلالا تعتدي وتشن حروبا، ثم تنتقد دولة أخرى اذا شنت حربا فمن الطبيعي ان تتعرض لانتقادات وسخرية حتى من الاخرين، هذا ما حصل حين وقف الكيان الاسرائيلي مع الرئيس الاوكراني وانتقد العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا، ما ادى بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الى انتقاد الكيان الاسرائيلي والقول انه يقف في جانب النازيين، مشبها الرئيس الاوكراني بزعيم النازية ادولف هتلر ما اشعل ازمة بين موسكو والكيان، وهذه الازمة اثارت تعليقات على مواقع التواصل.

أما في مصر..قبل ايام حرص الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" على ارسال اشارت منفتحة باتجاه معارضين له، لكن عادت قضية المعتقلين السياسيين لتفتح باب الجدال حول حقوق الانسان في مصر لاسيما قضية المعتقل "علاء عبد الفتاح" الذي اثار ضجة مؤخرا بعد ان بعث رسالة الى اهلِه يودعهم فيها، ما اعتبره ناشطون انعكاسا لواقع معتقلي الرأي في السجون المصرية.

وشهدت مواقع التواصل تفاعل واسع مع قضية علاء عبد الفتاح والمعتقلين السياسيين في مصر.