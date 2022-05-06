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دون دعوة روسيا.. الاتحاد الأوروبي يعقد مؤتمر المانحين لسوريا

دون دعوة روسيا.. الاتحاد الأوروبي يعقد مؤتمر المانحين لسوريا
الجمعة ٠٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٥ بتوقيت غرينتش

كشف مصدر أوروبي رفيع المستوى، للصحفيين، أن الاتحاد الأوروبي لم يدع روسيا إلى مؤتمر "بروكسل -6" للمانحين لسوريا والذي سيعقد ما بين 9 و10 مايو في العاصمة البلجيكية.

العالم-أوروبا

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن المسؤول أن "الاتحاد الأوروبي قرر عدم دعوة روسيا إلى هذا الاجتماع لأسباب واضحة، في مثل هذه الظروف قررت الأمم المتحدة عدم العمل كرئيس مشارك. نتعامل مع هذا بفهم، لأننا نعرف كيف تعمل الأمم المتحدة والدور الذي تلعبه روسيا في مجلس الامن".

وعلى حد قوله، فإن قرار عدم دعوة روسيا "يعكس الواقع" بعد الأحداث في أوكرانيا.

وأشار الدبلوماسي المصدر إلى أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن سيشارك في المؤتمر وسيتم تمثيل عدد من وكالات الأمم المتحدة على أعلى مستوى.

وسيعقد الجزء الوزاري من المؤتمر في 10 مايو لضمان دعم المبعوث الأممي الخاص لسوريا في جهوده للتسوية.

كما يهدف لجمع المساعدات المالية من المانحين الدوليين لسوريا، لغوث النازحين في الأراضي السورية واللاجئين في دول الجوار.

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