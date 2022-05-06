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نزيف جرائم العدوان...

وفاة مرضى يمنيين بسبب رفض دول العدوان تسيير رحلاتهم

وفاة مرضى يمنيين بسبب رفض دول العدوان تسيير رحلاتهم
الجمعة ٠٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش

أعلن متحدث هيئة الطيران المدني اليمني الدكتور مازن غانم، أن تنصل دول العدوان في تنفيذ الهدنة بشأن مطار صنعاء الدولي، تسبب في موت عدد من المرضى الذي كان مقرر سفرهم.

العالم - اليمن

وقال الدكتور غانم في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) “إن عدم التزام دول العدوان ببنود الهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة بداية أبريل الماضي، ومنها فتح مطار صنعاء للرحلات التجارية، تسبب في حرمان عدد من المرضى من السفر لتلقي العلاج في الخارج”.

وذكر أن منع دول تحالف العدوان، إعطاء تصريح للخطوط الجوية اليمنية بالهبوط في مطار صنعاء الدولي، أثر سلباً على نفسيات المرضى، خاصة بعد استكمال إجراءات سفرهم إلى العاصمة الأردنية عمّان.

وأضاف “إن العديد من المغتربين الذين كانوا يرغبون زيارة ذويهم وقضاء إجازة العيد، أصيبوا بخيبة أمل نتيجة عدم تسيير الرحلات الجوية من مطار صنعاء الدولي، الذي وصفت 12 منظمة دولية إغلاقه بأنه جريمة لا تغتفر في الجانب الإنساني”.

وجدد متحدث هيئة الطيران المدني، التأكيد على أنه لا يوجد أي مبرر قانوني لإغلاق مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات المدنية .. مطالباً المجتمع الدولي والأمم المتحدة، الاضطلاع بالمسؤولية في اتخاذ قرار ملزم لفتح المطار.

يذكر أن دول تحالف العدوان ألغت أول رحلة تجارية من وإلى مطار صنعاء الدولي في الـ24 أبريل الماضي، ولم تلتزم ببنود الهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة مطلع أبريل الماضي.

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