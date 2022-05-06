انطلاق المرحلة الاولى من الانتخابات النيابية للمغتربين اللبنانيين

العالم _ لبنان

وفي سلطنة عمان، بدأ التصويت عند الساعة السادسة صباحا، وهناك 903 ناخبين ضمن مركز اقتراع و3 أقلام، وقد بدأ التصويت في السادسة صباحاً وينتهي في التاسعة مساءً.

ومن المفترض أن يُشارك ثلاثون ألفا و929 ناخباً مغترباً في عمليات الاقتراع، التي تجري في عشر دول عربية واسلامية تعتمد نهار الجمعة عطلة رسمية.

وتتوزع مراكز الاقتراع على كل من الدول التالية: الجمهورية الاسلامية الايرانية، العراق وسوريا، السعودية والكويت وقطر وسلطنة عمان ومصر والبحرين والأردن، باستثناء دولة الإمارات التي تعتمد الأحد عطلة رسمية، حيث سيقترع فيها المغتربون اللبنانيون مع المنتشرين بالدول الغربية في الثامن من أيار/مايو.

ويُسجّل أعلى نسبة للمقترعين اللبنانيين من بين الدول العشر المذكورة في السعودية، حيث يبلغ عدد الناخبين فيها، 13105 ناخبين، وتليها دولة قطر بـ 7344 ناخبا، في حين يبلغ عدد الناخبين في دولة الكويت 5760 ناخبا، وفي سوريا 1018 ناخبا، بينما يقل عدد الناخبين في باقي الدول عن الألف ناخب.

وقد حددت وزارة الخارجية مركزي اقتراع في كل من السعودية ومصر والعراق، ومركز اقتراع واحد في باقي الدول التي ستجري فيها الانتخابات الجمعة، في حين بلغ عدد اقلام الاقتراع في هذه الدول 77 قلما، بينها ثلاثون قلماً في السعودية وحدها، و17 في قطر، و14 قلماً في دولة الكويت.

ويتجه الناخبون المغتربون إلى مراكز الاقتراع التي سجلوا فيها، وتنطبق عليهم الشروط نفسها لانتخابات الداخل، التي تجري وفقا للقانون النسبي. ويحق لكل مغترب في الخارج كما الداخل، أن يصوّت لإحدى اللوائح المرشحة بالدائرة الانتخابية، المسجل فيها، وأن يعطي الصوت التفضيلي لأحد مرشحي اللائحة التي اختارها حصراً، وضمن دائرته الصغرى.

وانطلقت اولى عمليات الاقتراع في الجمهورية الاسلامية الايرانية عند الساعة الخامسة والنصف (5:30) صباحاً وتنتهي عند الساعة (8:30) بتوقيت بيروت، كما انطلقت في سلطنة عمان في الساعة (6:00) صباحاً وتستمر حتى (9:00) مساءً بتوقيت بيروت، في حين تجري عملية الاقتراع في مصر بين الساعة (8:00 صباحا و11:00 ليلاً ) بتوقيت بيروت، أمّا في باقي الدول فتجري الانتخابات بين الساعة السابعة صباحاً والعاشرة ليلاً، بتوقيت بيروت.

يُشار الى أنّ عدد اللبنانيي المغتربين، الذين سجّلوا اسماءهم للمشاركة في التصويت للانتخابات النيابية للعام 2022، وتوفّرت فيهم الشروط المطلوبة للانتخاب، بلغ 225.114 ناخبا، وهو أعلى بنحو 3 أضعاف من أعداد المغتربين المسجلين بانتخابات 2018، الذين بلغوا حينها نحو 92 ألف ناخب.

ويتوزع في دول الاغتراب 205 مراكز اقتراع، تتضمن 598 قلما انتخابياً، في 58 دولة ينتشر فيها الناخبون اللبنانيون المسجلون في الخارج، الذين يتوزعون على القارات الست، حيث يتحضّر 194348 ناخباً للادلاء بأصواتهم في قارات اوقيانوسيا، اوروبا وأسيا، افريقيا، والأميركيتين الشمالية والاتينية، للادلاء بأصواتهم نهار الأحد في الثامن من أيار/مايو الجاري.

وبعد إقفال صناديق الاقتراع في الخارج يومي جمعة والأحد، يفرز رؤساء الأقلام المغلفات حسب الدائرة الانتخابية الصغرى، وتختم الصناديق بالشمع الأحمر، ثم ترسل إلى لبنان عبر شركة شحن.

وتحفظ هذه الصناديق في خزائن مصرف لبنان المركزي، إلى حين نقلها للجان القيد يوم 15 أيار/مايو، موعد اجراء انتخابات المقيمين في الداخل، بهدف فرزها مع باقي الأصوات.

يُشار الى أن إجراء عمليات الاقتراع للمغتربين اللبنانيين في الخارج، تسبق المرحلة الثانية من الانتخابات التي ستجرى في الداخل، والتي تنطلق نهار الخميس المقبل في 12 أيار/مايو الجاري، باقتراع الموظفين المشاركين في العملية الانتخابية كرؤساء أقلام ومساعدين لهم، وتستكمل يوم الأحد في 15 منه، للناخبين المقيمين داخل لبنان، والذين يبلغ عددهم 3.741.883 ناخباً.