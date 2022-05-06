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انطلاق عملية اقتراع اللبنانيين في الخارج في السفارة اللبنانية في دمشق

انطلاق عملية اقتراع اللبنانيين في الخارج في السفارة اللبنانية في دمشق
الجمعة ٠٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٠١ بتوقيت غرينتش

انطلاق عملية اقتراع اللبنانيين في الخارج في السفارة اللبنانية في دمشق

العالم _ لبنان

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