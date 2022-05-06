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الانتخابات اللبنانية..

شاهد..فتح صناديق الاقتراع امام المغتربين اللبنانيين في ايران

الجمعة ٠٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٥١ بتوقيت غرينتش

فتحت صناديق الاقتراع امام المغتربين اللبنانيين للتصويت بالانتخابات النيابية اللبنانية في ايران.

العالم - مراسلون

وافاد مندوب قناة العالم الاخبارية في السفارة اللبنانية في طهران، خلال نشرة الاخبار، بإنه يحق لاكثر من 640 مواطن لبناني مقيم في ايران المشاركة في الانتخابات النيابية.

وقال الباحث السياسي اللبناني حكم امهز لقناة العالم، أن اللون الغالب للمواطنين اللبنانيين في ايران هم من مؤيدي لوائح المقاومة.

وأضاف، أن هذه الانتخابات يصفها غالبية المحللين من اكثر الانتخابات اهمية وحساسية في تاريخ لبنان، مشيرا الى ان الاستطلاعات تشير الى تقدم واضح للوائح المقاومة اللبنانية.

وبين امهز أن هناك تحركات اميركية سعودية للتاثير على الانتخابات في لبنان، مؤكدا على ان الوضع الاقتصادي في لبنان هو بسبب الحصار الاميركي المفروض على هذا البلد.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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