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أ ف ب: قرغيزستان تعلن سقوط ثلاثة قتلى في إطلاق نار من جانب قوات الحدود الأوزبكستانية

الجمعة ٠٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٤ بتوقيت غرينتش

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