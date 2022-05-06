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الرئيس التونسي: لا حوار مع من باعوا ضمائرهم 

الرئيس التونسي: لا حوار مع من باعوا ضمائرهم 
الجمعة ٠٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٢ بتوقيت غرينتش

جدد الرئيس التونسي قيس سعيد تأكيده على أن "الحوار لن يكون مع من ارتمى في أحضان الخارج، ومن باعوا ضمائرهم بأبخس الأثمان في سوق النخاسة".

العالم - تونس

وقال لدى لقائه بقيادات أمنية في وزارة الداخلية: "لا نسمح بالمساس بالدولة والأمن الغذائي، ولا مجال للعفو عمن يعبث بقوت التونسيين".

وأضاف: "هم لا يريدون الحوار ولا الاستفتاء، ويحاولون فقط العودة إلى الوراء والارتماء في أحضان الخارج وضرب الدولة وحرق البلاد ومؤسساتها".

ودعا الرئيس التونسي القضاء إلى "محاكمة من لا دين لهم ولا اخلاق لهم"، قائلا: "القضاة يمتلكون ما يكفي لتجريم من بثوا الاشاعات وهتكوا الأعراض وعلى النيابة العمومية أن تتحرك".

وتابع: "يدعون تحقيق مطالب الشعب وهم يحرقون قوته ويزرعون بذور الفتنة للوصول إلى الاقتتال الداخلي".

وشدد على أن بلاده تعيش "وضعا دقيقا"، وأن هناك مؤسسات تتصدى لكل أنواع الجريمة.

وأوضح، أن "ما يحصل في الأيام الأخيرة لهو محاولة يائسة لحرق البلاد وهي ستفشل بالتأكيد"، مشيرا إلى أن "الحرائق التي حصلت يوم العيد ليست من قبيل الصدفة، وتتناغم مع بعض التصريحات المتعلقة بالخلاص الوطني".

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