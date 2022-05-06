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ارتفاع عدد الإصابات بكورونا بنسبة 50% في جنوب إفريقيا 

ارتفاع عدد الإصابات بكورونا بنسبة 50% في جنوب إفريقيا 
الجمعة ٠٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٥ بتوقيت غرينتش

ارتفع عدد الإصابات الجديدة بكورونا في جنوب إفريقيا بنسبة تجاوزت 50% خلال 24 ساعة، وفق الأرقام الرسمية المنشورة يوم الخميس.

العالم - افريقيا

ورصد المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب إفريقيا، 9757 إصابة جديدة بالفيروس، أي 50% أكثر مقارنة بيوم الأربعاء الذي سجلت خلاله 6170 إصابا.

وبلغت نسبة الفحوص الإيجابية 25,9% وهي أعلى نسبة مسجلة منذ شهور، كما توفي سبعة أشخاص جراء كوفيد في اليومين الفائتين.

وحذر مركز الابتكار والاستجابة للأوبئة في نهاية أبريل، من موجة وبائية جديدة في جنوب إفريقيا، الدولة الأكثر تضررا في القارة من الفيروس وفق الأرقام الرسمية.

وطعّمت الدولة التي يناهز عدد سكانها 60 مليون نسمة، 45% من السكان البالغين بشكل كامل، وأحصت أكثر من 3,8 مليون إصابة وحوالي 100,350 وفاة.

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