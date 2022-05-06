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’غازبروم’ الروسية تواصل ضخ الغاز عبر أوكرانيا إلى أوروبا

’غازبروم’ الروسية تواصل ضخ الغاز عبر أوكرانيا إلى أوروبا
الجمعة ٠٦ مايو ٢٠٢٢ - ١٠:٠٦ بتوقيت غرينتش

أشار الممثل الرسمي لشركة "غازبروم" الروسية سيرغي كوبريانوف، إلى أن "غازبروم" تضخ الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر أوكرانيا بشكل منتظم وطبيعي.

العالم - روسيا

وأشارت الشركة إلى أن طلبات ضخ الغاز الطبيعي عبر أوكرانيا بتاريخ اليوم (6 مايو 2022) بلغت 98.9 مليون متر مكعب.

وقبل ذلك كشف نائب مدير معهد الطاقة والتمويل أليكسي بيلوغوريف أن الدول الأوروبية زادت بوتيرة كبيرة وارداتها من الغاز الروسي في مايو مقارنة بشهر أبريل من هذا العام.

وفي ظل العقوبات الغربية التي طالت جزءا من احتياطيات روسيا الدولية، قررت موسكو الانتقال إلى الروبل الروسي في سداد ثمن الغاز المورد إلى الدول غير الصديقة.

وفي نهاية أبريل، أوقفت شركة غازبروم تصدير الغاز بشكل كامل إلى بلغاريا وبولندا بسبب رفضهما التسديد بالعملة الروسية، لكن أوروبا، وخاصة ألمانيا، زادت بعد ذلك من استيراد الغاز الروسي وأعادت ضخه إلى بولندا.

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