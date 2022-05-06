الجمعة ٠٦ مايو ٢٠٢٢
٠٩:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

تأجيل دورة الألعاب الآسيوية في الصين إلى 2023

تأجيل دورة الألعاب الآسيوية في الصين إلى 2023
الجمعة ٠٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٣ بتوقيت غرينتش

قال راندير سينغ القائم بأعمال رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي اليوم الجمعة، إن الألعاب القارية المقررة في مدينة هانغتشو الصينية في سبتمبر/ أيلول المقبل تأجلت حتى 2023.

العالم - رياضة

وكان من المقرر إقامة النسخة 19 من الألعاب الآسيوية، الثانية في العالم من حيث الحجم بعد دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، بين العاشر و25 سبتمبر/ أيلول المقبل في هانغتشو التي تبعد نحو 175 كيلومترا جنوب غرب شنغهاي.

ولم يتم طرح أي سبب على الفور للتأجيل لكن أثيرت علامات الاستفهام حول إقامة الدورة في ظل إغلاق مدينة شنغهاي مؤخرا بسبب تفشي كوفيد-19.

وتم اتخاذ قرار التأجيل خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي في طشقند اليوم.

وتأجلت معظم الأحداث الرياضية الدولية في الصين أو ألغيت منذ بداية جائحة كوفيد-19، باستثناء دورة الألعاب الشتوية التي أقيمت في بكين في ظل ضوابط صحية صارمة في فبراير/ شباط الماضي.

وقال منظمون في مدينة هانغتشو في بداية أبريل الماضي أن جميع ملاعب المنافسات البالغ عددها 56 والتي ستستضيف الدورة قد اكتملت مع استمرار إجراء فعاليات تجريبية، حيث تستعد المدينة الواقعة على ضفاف بحيرة لاستضافة أكثر من 11 ألف رياضي من 44 دولة وإقليم.

روابط ذات صلة

ترشح منتخب الإيراني لکرة الطائرة-جلوس، لأفضل منتخب اسيوي

ساعة الحسم تدق في التصفيات الآسيوية لمونديال قطر.. "الفوز ولا شيء آخر"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اليمن.. الهيئة النسائية تسير قافلة عيدية بالمحويت دعما للجبهات

شاهد..لهذا السبب الحرب في اوكرانيا بعيدة عن النهاية..

شاهد..مراسل العالم يتحدث عن اجواء الانتخابات للمغتربين اللبنانيين في سوريا

الدفاع الروسية: سلاح الجو والطائرات المسيرة يشنون ضربات على 24 منشأة عسكرية في أوكرانيا

زيارة عيدية للمرابطين في جبهات محافظة الجوف

رئيس المكسيك.. واشنطن ضخت 30 مليار للحرب في أوكرانيا وتجاهلت دعوتنا لتوسيع برنامج غرس الأشجار