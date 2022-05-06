زيارة عيدية للمرابطين في جبهات محافظة الجوف

العالم - اليمن

ونقل المحافظ بن حيدر والوكيل المروني، تحيات وتهاني رئيس المجلس السياسي الأعلى للمرابطين بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأشارا إلى أن زيارة المرابطين ومشاركتهم أفراح العيد أقل واجب يمكن تقديمه، تقديراً لدورهم وتضحياتهم في الدفاع عن الوطن.

وأشاد بن حيدر والمروني بصمود أبطال الجيش واللجان الشعبية وتضحياتهم في مختلف الجبهات.. منوهين بمستوى الجاهزية والمعنويات العالية التي يتمتع بها المرابطون.

بدورهم، عبّر أبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطون عن تقديرهم وامتنانهم لهذه الزيارة، التي تعكس اهتمام القيادة بهم.. مؤكدين ثباتهم في مواجهة العدوان حتى تحقيق النصر.

رافقهم – خلال الزيارة – مديرا فرع مؤسسة الشهداء في ذمار، عبدالملك المروني، ومديرية جهران، صالح العياضي، وعدد من المشايخ والوجهاء من محافظة ذمار.