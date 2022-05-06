شاهد..لهذا السبب الحرب في اوكرانيا بعيدة عن النهاية..

العالم - خاص بالعالم

وبعد أن أعلنت بريطانيا عزمها تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا قيمتها 300 مليون جنيه إسترليني، بحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، إمكانية تزويد بريطانيا لأوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى

روسيا انتقدت المعلومات الاستخباراتية التي تُقدم لأوكرانيا وأكدت انه هذه المعلومات لن تعوق روسيا من تحقيق أهدافها العسكرية، ونفى المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي تقديم هذه المعلومات، وقال ان بلاده تساعد الأوكرانيّين في الدفاع عن بلادهم، ولا تشارك في قرارات الاستهداف التي يتّخذونها.

ووسط تضارب الأنباء تواصل القوات الروسية هجومها البري في مدينة ماريوبول الأوكرانية حيث يشتد القتال لليوم الثاني حول مصنع آزوفستال للصلب حيث يحتمي مدنيون وقوات عسكرية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "القصف الروسي والاعتداء على مصنع آزوفستال مستمران. يجب إخراج المدنيين النساء والأطفال، بقي العديد من الأطفال هناك. 'تخيلوا هذا الجحيم هناك أطفال أكثر من شهرين من القصف المتواصل والموت يقترب باستمرار'".



وينتظر وصول قافلة جديدة للأمم المتحدة إلى ماريوبول لإجلاء آخر المدنيين المتحصنين، حيث أعلنت سلطات ماريوبول إجلاء نحو 500 شخص عبر الممر الإنساني إلى زاباروجيا، معظمهم نساء وأطفال وكبار سن، وحيث أعلنت روسية فتح ممرات آمنة لخروج المدنيين وذلك لمدة ثلاثة أيام هي الخميس والجمعة والسبت.

وفي ختام مؤتمر المانحين بمشاركة قادة دول ورؤساء حكومات ومسؤولين كبار من الاتحاد الأوروبي والذي عقد في العاصمة البولندية وارسو الخميس تم جمع ما يزيد على ستة مليارات ونصف المليار يورو لمساعدة أوكرانيا في مواجهة التكلفة الاقتصادية والإنسانية العالية للحرب.