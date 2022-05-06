الجمعة ٠٦ مايو ٢٠٢٢
٠٩:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس حكومة المجر: الاتحاد الأوروبي تجاوز "خطا أحمر" و"يمس بالوحدة" بفرضه حظرا نفطيا

الجمعة ٠٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اليمن.. الهيئة النسائية تسير قافلة عيدية بالمحويت دعما للجبهات

شاهد..لهذا السبب الحرب في اوكرانيا بعيدة عن النهاية..

شاهد..مراسل العالم يتحدث عن اجواء الانتخابات للمغتربين اللبنانيين في سوريا

الدفاع الروسية: سلاح الجو والطائرات المسيرة يشنون ضربات على 24 منشأة عسكرية في أوكرانيا

زيارة عيدية للمرابطين في جبهات محافظة الجوف

رئيس المكسيك.. واشنطن ضخت 30 مليار للحرب في أوكرانيا وتجاهلت دعوتنا لتوسيع برنامج غرس الأشجار