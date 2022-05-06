البنتاغون ينفي تدخله في غرق الطراد الروسي ’موسكفا’

العالم - الأميرکيتان

ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز فقد أكد السكرتير الصحفي للبنتاغون جون كيربي، أن بلاده لم تقدم أي مساعدة لأوكرانيا في "استهدافها" لـ "موسكفا".

يأتي ذلك فيما نقلت الصحيفة الأمريكية نفسها عن اثنين من كبار المسؤولين الأمريكيين، أن أوكرانيا لديها بالفعل بيانات عن السفينة الحربية "موسكفا"، وكان دور الولايات المتحدة هو التأكيد فقط على أن تلك البيانات دقيقة.

وقالت الصحيفة إن مسؤولين آخرين قالوا لها إن المخابرات الأمريكية كانت حاسمة في الضربة المزعومة.

ونقلت الصحيفة عن كيربي قوله إن "الأوكرانيين لديهم قدراتهم الاستخباراتية الخاصة لتعقب واستهداف السفن البحرية الروسية كما فعلوا في هذه الحالة".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أكدت أن "موسكفا" غرق في طريقه إلى ميناء سيفاستوبول لإجراء إصلاحات في 13 أبريل، بعد حريق أدى إلى انفجار ذخيرة.

لكن واشنطن وكييف زعمتا مرارًا وتكرارًا أن الطراد غرق بصاروخين أوكرانيين مضادين للسفن.

وقالت وزارة الدفاع إن جنديا قتل وفقد 27 من أفراد الطاقم، وتم إجلاء 396 من أفراد الطاقم المتبقين من موسكفا إلى سيفاستوبول.