شاهد..الشعب الفلسطيني يتنفس المقاومة

العالم - خاص بالعالم

وقال حمادة في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم الإخبارية، إن إن عدوان الاحتلال الممنهج ضد المسجد الاقصى والقدس كثف من عدوانه على المسجد الاقصى المبارك في الاونه الاخيرة تحت قراءة خاطئة مبنية على مراهنته بدعم اميركي وصمت اوروبي وغطاء سميك من انظمة عربية مطبعة مع الاحتلال.

وأكد حمادة ، ان حماس تنظر الى ما يقوم به الاحتلال في المسجد الاقصى بعين الغضب والخطر لانه تجاوز الخطوط الحمراء، مشيرا الى ان الاحتلال كان يظن ان ياتيه الرد من جبهة واحدة، ولكن هذه مرة جاءه الرد ومن كل الشعب الفلسطيني من جنين والقدس والمرابطين في الاقصى، وذلك بصمودهم وتصديهم لاعتداءته النكراء، وبذلك اثبت الشعب الفلسطيني انه المقاومة والمقاومة هي الشعب الفلسطيني.