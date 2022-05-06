عملية اقتراع اللبنانيين في الخارج.. اقبال جيد ولا عراقيل حتى الآن

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وقد أكّد السفير اللبناني في بغداد علي أديب أنّ "العملية الانتخابية تسير بكل شفافية، وبما أننا اليوم الجمعة ثمّة عطلة رسمية بالعراق، فمن المتوقع أن تبدأ حركة الناخبين بالازدياد بعد منتصف اليوم".

وفي حديث صحافي، أشار أديب إلى أنّه "يتواجد في مركز السفارة اللبنانية في بغداد، وهو المركز الأوّل للاقتراع، أمّا المركز الثاني فموجود في مدينة أربيل، وتسجّل للانتخابات 327 ناخبًا".

بدوره، ذكر السفير اللبناني في طهران حسن عباس أنّ عدد المقترعين تجاوز الـ 215 شخصًا عند الساعة الـ11 بتوقيت بيروت، أي ثلث عدد المسجلين"، مرجحًا أن يتم اقتراع ثلثي عدد الناخبين من الآن وحتى ما بعد ظهر اليوم.

وفي حديث تلفزيوني، شدّد عباس على أن "عملية الاقتراع تجري بسلاسة ولا عراقيل حتى الآن".

من جهته، أكّد القائم بأعمال سفارة لبنان في سوريا طلال ضاهر أنّ "نسبة الإقبال جيدة حتى الساعة الـ11 وزهاء 150 شخصًا اقترعوا"، مضيفًا أنّ "الاجراءات القانونية دقيقة لتطبيق قانون الانتخاب وتعليمات وزارتي الداخلية والخارجية".

السفيرة اللبنانية في قطر فرح بري أشارت إلى أن "الانتخابات تتمّ في 17 قلم اقتراع، وتمويلها حصل من خلال هبات من مجلس الأمناء في المدرسة اللبنانية بقطر".

وفي حديث صحافي، ذكرت بري أن "نسبة الإقبال على الاقتراع كثيفة ونشجّع على إقبال المقترعين".

ولفت المستشار في السفارة اللبنانية في البحرين عبد العزيز علي عيسى إلى أن "العملية الانتخابية بدأت بسلاسة والإقبال جيّد وهناك قلم اقتراع واحد، وعدد الناخبين المسجلين في البحرين يبلغ 638 ناخبًا"، مطالبًا الناخبين "بممارسة حقّهم الانتخابي لإعطاء صورة ديمقراطية حضارية".

وفي حديث تلفزيوني، أوضح عيسى أن "لا شكاوى بشأن تسجيل الناخبين في البحرين وكان هناك خطأ مادي صُحّح ولا يؤثّر على العملية الانتخابية".

كما ذكر القنصل العام اللبناني في جدّة وليد منقارة في حديث تلفزيوني أن "من اكتفى بالبريد الإلكتروني الأوّل لن يتمكّن من الاقتراع"، لافتًا إلى أنّ "نسبة الإقبال حتى الساعة لا بأس بها".

هذا وأفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن عدد اللبنانيين المقترعين في الخارج بلغ حتى الساعة 12 ظهرًا:

طهران: 330

قطر: 1254

الكويت: 408

الأردن: 48

البحرين: 140

دمشق: 263

الرياض: 679

جدة: 733

سلطنة عمان: 205

بغداد: 33

القاهرة: 25

الاسكندرية: 5