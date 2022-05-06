رواد التواصل عن هدنة اليمن.. "وعود كاذبة"

العالم - هاشتاغ

تعليقات كثيرة جاءت على مواقع التواصل حول موضوع الهدنة في اليمن، حيث كتب "ابو خالد تاج الدين" مغردا حول هذا الموضوع: "لماذا الانتظار حتى يتم استكمال المخطط لايوجد هدنة وانما تمويه ووعود كاذبة لاستكمال المخطط لا نريد هدنه اما النصر او الاستشهاد ونعتبر الاستسلام لكذبة الهدنة خنوع واستسلام ونطالبا باستئناف المجنحات والاسلحة التي باتت جاهزة".

وغرد"ابو هاشم الاشموري" معلقا : "هذا هو تحالف الشر لا يجوز التساهل معه عن هدنة كاذبة وقد حان موعد رحيل السعودية لاختراق الهدنة. جهزوا انفسكم يا سعوديون حان وقت الحرب الحقيقية وصواريخنا وطيراننا المسير قد حان وقتها فقد اشتاقت لارامكوا كثيرآ والقادم اعظم".

وغردت "سحر الكويتي" كاتبة : "هـدنـة كـاذبـة لـم يـنـفـذ مـنـهـا الـعـدۄ الا مـا يـخـدم مصالحه اصبحنا في الشهر الـثـانـي ولـم يـفـتـح مـطـار صـنـعـاء ولا زٱل تـحـالـف الـعـډۄٱن يـحـتـجـز الـسـفـن النفطيه ولـم يـتـم تـحـقـيـق شـيء فـي الـمـلـف الٱقـتـصـاډي بـيـنـمـا الـتـزمـت صـنـعـاء بـكـافـة بـنـود الـهـدنـة".