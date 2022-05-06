شاهد..مواقع التواصل تشيد بـ "سيرغي لافروف"

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وانتقد وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" الكيان الاسرائيلي حيث قال بان الاحتلال يقف في جانب النازيين، مشبها الرئيس الاوكراني بزعيم النازية ادولف هتلر ما اشعل ازمة بين موسكو والكيان.

هذه الازمة اثارت تعليقات على مواقع التواصل حيث كتب " محسن السعدي" حول هذا الموضع معلقا :"لافروف: هتلر من أصول يهوديّة. أخيراً تجرَأ أحدٌ بوزن وزير الخارجية الروسي على نسف المروية الغربية - الصهيونية التي زوّرت التاريخ بهدف إخضاع العالم للهيمنة الأميركية والمشروع الصهيوني لعقود طويلة، وبرّرت احتلال اليهود لفلسطين بدعم غربي مباشر".

وعلق "ابو سامر" كاتبا: "ما أسعدني اليوم بسماع أصل هتلر اليهودي حرب تصريحات بين روسيا و"إسرائيل" بسبب "أصول هتلر" قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن زعيم النازية أدولف هتلر قد تكون له دماء يهودية، وأن كون الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أصول يهودية فهذا لا يمنع من رعايته للنازيين في أوكرانيا".

غرد "ابراهيم جحاف" حول هذا الموضوع :"الخارجية الروسية تعليقا على طلب "اسرائيل" اعتذار وزير الخارجية سيرغي لافروف الذي وصف اليهود بالنازيين وكشف أن هتلر من أصول يهودية "روسيا لن تعتذر لنظام يدعم النازية" هاتوا لنا دولة عربية شجاعة تجروء مخاطبةالكيان الصهيوني بحرف من هذا الرد".