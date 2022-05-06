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القبض على منفذي تفجير عجلة مفخخة في نينوى بالعراق

القبض على منفذي تفجير عجلة مفخخة في نينوى بالعراق
الجمعة ٠٦ مايو ٢٠٢٢ - ١١:٣٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق،اليوم الجمعة، القبض على منفذي تفجير العجلة المفخخة بمحافظة نينوى.

العالم - العراق

وقالت الخلية في بيان: إن" وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض على إرهابيين اثنين قاما بتفجير عجلة مفخخة نوع أوبل رصاصية اللون في 28 نيسان الماضي في منطقة المجموعة الثقافية في حي الشرطة بالجانب الأيسر لمدينة الموصل".

واضافت ان"عملية القبض جاءت بعد أن شرعت مفارز الوكالة بتنفيذ عمليات بحث وتفتيش ومقاطعة المعلومات وبعد جهود استخبارية كبيرة معززة بالعمل التقني والفني من قبل رجال الوكالة في محافظة نينوى".

وتابعت ان" وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تجدد عهدها الى ابناء شعبنا العزيز بان تبقى العين الساهرة على راحة وسلامة المواطنين" .

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