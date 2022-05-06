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رسالة تحذيرية من تل ابيب إلى السنوار..ماذا جاء فيها؟

رسالة تحذيرية من تل ابيب إلى السنوار..ماذا جاء فيها؟
الجمعة ٠٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:١٨ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن "إسرائيل" بعثت برسالة إلى رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار، على خلفية سلسلة الهجمات التي شهدتها الدولة العبرية في الآونة الأخيرة.

العالم-الاحتلال

وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية يوم الجمعة بأن هذه الرسالة المزعومة سلمت إلى السنوار من قبل مسؤولين دبلوماسيين وأمنيين إسرائيليين عبر وسطاء، قبل الهجوم الذي أودى الليلة الماضية بمقتل ثلاثة مستوطنين في مدينة العاد.

وحذر المسؤولون في الرسالة، وفقا للقناة، من أن إعلان "حماس" مسؤوليتها عن حادث إطلاق النار الذي أسفر عن مقتل حارس أمن في مستوطنة أرئيل شمال الضفة الغربية قبل أسبوع والخطاب الذي حث فيه السنوار الفلسطينيين والصهاينة العرب على شن هجمات جديدة يمنح إسرائيل "حرية التصرف في غزة".

في غضون ذلك، نقلت صحيفة "هآرتس" عن مسؤول أمني قوله إن المحققين لم يكشفوا بعد أي علاقة بين منفذي هجوم العاد (اللذين لا يزال البحث عنهما مستمرا) و"حماس"، غير أن السلطات ترجح أن الهجوم نفذ متأثرا بالنداء الصادر عن السنوار.

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