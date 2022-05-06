لجنة الناتو العسكرية تنعقد في 19 مايو بمشاركة أوكرانيا وفنلندا والسويد

العالم - أوروبا

وأكد حلف شمال الأطلسي في بطان صدر عنه اليوم الجمعة أن اللجنة التي تضم قادة قوات الدول الأعضاء فيه ستنعقد في بروكسل برئاسة رئيس اللجنة الأميرال روب باور وكذلك بمشاركة القائد الأعلى لقوات الناتو المشتركة في أوروبا تود والتز والقائد الأعلى لقيادة التحويل في الحلف فيليب لافين، وهما سيترأسان جلستين منفصلتين.

وأشار الحلف إلى أن هذا الاجتماع سيتيح لقادة قوات أعضائه الـ30 مناقشة "مسائل ذات الأهمية الاستراتيجية" للناتو.

وأكد البيان أن الدورة القادمة للجنة العسكرية ستشمل سلسلة من الجلسات سيشارك في أولاها الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ بغية مناقشة "السياق الجيوسياسي" وسير التحضيرات لقمة الحلف المزمع عقدها في مدريد في يونيو القادم.

وأضاف البيان أن الجلسة الثانية ستتمحور على النزاع الحالي في أوكرانيا وسيشارك فها رؤساء أركان فنلندا والسويد وأوكرانيا.

ثم سيركز الاجتماع الثالث برئاسة والترز على مناقشة تطبيق "مفهوم الردع والدفاع في المنطقة اليورواطلسية" ومواقف الحلف بعيدة المدى.

وبعد ذلك، سيجتمع قادة قوات دول الناتو مع شركائهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وخصوصا من أستراليا واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية، لمناقشة التطورات الإقليمية.

وستخلف ذلك الجلسة الأخيرة تحت رئاسة لافين التي ستتركز على مناقشة "مفهوم كابستون للقتال الحربي".

ويأتي ذلك على خلفية استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بينما تتحرك فنلندا والسويد إلى خيار الانضمام إلى الناتو.