إعتصام علماء وشخصيات رفضا للإضطهاد الطائفي - 2014

العالم - لن ننسى

جريمة الاضطهاد الديني والطائفي في البحرين مكتملة الأركان ولذا يحق للاكثيرية الشعبية التي طالبت بتعزيز المواطنة المتساوية والغاء التميز ان تلجاء الى المؤسسات الاممية في ظل اصرار السلطة على الاستمرار في الاضطهاد الديني الممنهج.

إعتصم علماء دين وشخصيات سياسية ووطنية بحرينية فی الـ7 من مایو ایار من عام 2014 امام بیت الامم المتحدة في العاصمة المنامة رفضا للإضطهاد الديني الذي يمارسه النظام في البحرين على مكون الرئيس للشعب البحريني، وسلم المعتصمون مدير مركز الامم المتحدة للاعلام في البحرين نجيب فريجي رسالة للامين العام للامم المتحدة بان كي مون تدعوه الى التدخل لوقف الاضطهاد الديني في البلاد، وجاء في الرسالة: لاتزال الازمة السياسية التي بدأت في البحرين في العام 2011 تراوح مكانها لغياب الارادة الجادة للسلطة الحاكمة في حلها حتى بات تعسف السلطات يتهدد غالبية المواطنين على اسس طائفية وسياسية، وخشيتنا ان تتحول البحرين الى ساحة صراع طائفي إقليمي لما تقوم به السلطات من اضطهاد طائفي وسياسي محصن باتفاقيات امنية تبرمها مع كثير من الدول شرقا وغربا لاستجلاب قوات امنية على اسس عقيدية ومذهبية تمارس القمع من منطلق امني مغلف باستقطاب طائفي، وشددت على ان سكوت المجتمع الدولي هو السبب الحقيقي لتمادي السلطات البحرينية في تصنيف الاضطهاد للمواطنين على اسس مذهبية وسياسية".

ناقش البرنامج هذه الموضوعات مع ضيف البرنامج

عضو المجلس العلمائي البحريني الشيخ حسن العصفور